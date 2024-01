Royalton CHIC Antigua Unveils Exclusive Chairman Overwater Bungalows for a Luxurious All-Inclusive Experience

Royalton CHIC Antigua Unveils Exclusive Chairman Overwater Bungalows Royalton CHIC Antigua Unveils Exclusive Chairman Overwater Bungalows

CARIBPR WIRE, ST. JOHN’S, Antigua, Jan. 16, 2024: Anticipation is building as Blue Diamond Resorts’ Royalton CHIC Antigua, poised to be the newest and most coveted All-Inclusive Resort in the Caribbean, set to open in spring 2024, reveals an extraordinary addition to its offerings—twelve luxury Overwater Suites. This announcement enhances the already exceptional “Party Your Way” vibe synonymous with Royalton CHIC Resorts.

The Overwater Suites at Royalton CHIC Antigua will mark the second set of these type of luxury suites in the Blue Diamond Resorts portfolio, building upon the remarkable success of their initial six Chairman Overwater Bungalows at Royalton Antigua in 2019. Set to open its doors in late April of this year, this upcoming adults-only all-inclusive property will feature twelve additional overwater suites available in three different categories, Chairman, Presidential, or Junior Suite and they will feature the Diamond Club™ amenities that guests have come to love.

“This is a milestone, not only for Blue Diamond Resorts but also for the All-Inclusive industry and the island of Antigua,” said Jordi Pelfort, President of Blue Diamond Resorts. “We have proven to ourselves and our guests that our All-Inclusive offering continues to provide unique experiences. We strongly believe that the addition of these Overwater Suites to the upcoming Royalton CHIC Antigua will make this resort one of a kind in the region.”

While the Presidential Overwater Bungalow will offer a spacious 1,912 ft² one-bedroom haven with state-of-the-art amenities and a generous living room area featuring a glass floor providing stunning views of the ocean, the Luxury Junior Suite Overwater Bungalow will be a perfect blend of comfort and sophistication. This fully equipped 1,138 ft² suite over the ocean boasts a private terrace, plunge pool, and direct access to the ocean.

For an unparalleled experience, the Chairman Overwater Bungalow Two Bedroom Suite will provide an expansive and luxurious retreat featuring two rooms, terraces, two separate plunge pools, overwater hammocks, and direct access to the sea. Positioned directly above the ocean, it includes a living room with a crystal floor for mesmerizing sea views, a bar, kitchenette, dining area, three bathrooms, and cutting-edge technology in a 3,049 ft² space.

All Overwater Suites will include access to an upgraded Diamond Club™ with features and amenities such as seamless check-in, access to exclusive areas, and the coveted personal butler service to further enhance your stay.

“These elevated spaces will showcase luxurious and vibrant features that seamlessly align with the ‘Party Your Way’ concept, which has made our Royalton CHIC Resorts brand so popular among travelers,” Jordi Pelfort added.

Blue Diamond Resorts invites travelers to embark on an effervescent journey of luxury and relaxation at Royalton CHIC Antigua, where they can join the “Party Your Way” experience, embracing it as wildly or mildly as they choose.

For more information or to book your next vacation, visit www.royaltonchicresorts.com.

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 60 properties, exceeding 18,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers, everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21 a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you´re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene, where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com

About Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts offers adults-only vibrant and effervescent all-inclusive experiences to Party Your Way and revel in the unexpected. Located in popular Caribbean destinations such as Punta Cana, Dominican Republic and Cancun, Mexico, this new adults-only generation of all-inclusive concept delivers unprecedented experiences in which luxury and fun meet in each idyllic location. Choose between relaxing and treating yourself or partying and having fun, party your way.

Ideal for couples, groups, singles or friends, including modern rooms and suites featuring All-In Luxury™, the premium DreamBed™, a variety of culinary offerings, All-In Connectivity™ and exclusivity through the Diamond Club™ category. Guests can choose between relaxing and treating themselves in the spa or enjoy the resort’s unique events and theme parties at signature locations.

For more information about Royalton CHIC Resorts, visit www.royaltonchicresorts.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af78c0c6-9b8b-46e6-bbd6-a080ec13d4a8

Royalton CHIC Antigua presenta exclusivos Chairman Overwater Bungalows para una lujosa experiencia todo incluido

Royalton CHIC Antigua presenta exclusivos Chairman Overwater Bungalows Royalton CHIC Antigua presenta exclusivos Chairman Overwater Bungalows

ST. JOHN’S, Antigua, Jan. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — La anticipación va en aumento a medida que Royalton CHIC Antigua de Blue Diamond Resorts, el próximo resort todo incluido más nuevo y codiciado del Caribe, programado para abrir en la primavera de 2024, revela una adición extraordinaria a sus ofertas: doce lujosas suites sobre el agua. Este anuncio realza el ya excepcional concepto “Party Your Way” sinónimo de Royalton CHIC Resorts.

Las suites Overwater en Royalton CHIC Antigua marcarán el segundo conjunto de este tipo de suites de lujo en el portafolio de Blue Diamond Resorts, construyendo sobre el notable éxito de sus primeros seis Chairman Overwater Bungalows en Royalton Antigua en 2019. Con apertura prevista para finales de abril de este año, esta próxima propiedad solo para adultos todo incluido contará con doce suites adicionales sobre el agua disponibles en tres categorías diferentes: Chairman, Presidential o Junior Suite, y contarán con las comodidades Diamond Club™ que los huéspedes han preferido.

“Este es un hito, no solo para Blue Diamond Resorts, sino también para la industria Todo Incluido y la isla de Antigua”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. “Hemos demostrado a nosotros mismos y a nuestros huéspedes que nuestra oferta Todo Incluido sigue proporcionando experiencias únicas. Creemos firmemente que la adición de estas suites Overwater al próximo Royalton CHIC Antigua hará de este resort uno único en la región”.

Mientras que el Presidential Overwater Bungalow ofrecerá un refugio espacioso de 1,912 pies cuadrados con un dormitorio y comodidades de última generación, así como una generosa sala de estar con un suelo de cristal que proporciona impresionantes vistas al océano, la Luxury Junior Suite Overwater Bungalow será una mezcla perfecta de comodidad y sofisticación. Esta suite totalmente equipada de 1,138 pies cuadrados sobre el océano cuenta con una terraza privada, piscina de inmersión y acceso directo al océano.

Para una experiencia incomparable, la Chairman Overwater Bungalow ofrecerá un retiro amplio y lujoso con dos habitaciones, terrazas, dos piscinas de inmersión separadas, hamacas sobre el agua y acceso directo al mar. Situada directamente sobre el océano, incluye una sala de estar con un suelo de cristal para impresionantes vistas al mar, un bar, kitchenette, comedor, tres baños y tecnología de vanguardia en un espacio de 3,049 pies cuadrados.

Todas las suites Overwater incluirán acceso a un Diamond Club™ mejorado con características y comodidades como check-in sin inconvenientes, acceso a áreas exclusivas y el codiciado servicio personal de mayordomo para mejorar aún más la estancia.

“Estos espacios elevados mostrarán características lujosas y vibrantes que se alinean perfectamente con el concepto ‘Party Your Way’, que ha hecho que nuestra marca Royalton CHIC Resorts sea tan popular entre los viajeros”, añadió Jordi Pelfort.

Blue Diamond Resorts invita a los viajeros a embarcarse en un efervescente viaje de lujo y relajación en Royalton CHIC Antigua, donde pueden unirse a la experiencia “Party Your Way”, abrazándola tan intensamente o moderadamente como prefieran.

Para más información o reservar tus próximas vacaciones, visite www.royaltonchicresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts ofrece experiencias vibrantes y efervescentes con todo incluido sólo para adultos para festejar a tu manera y deleitarte con lo inesperado. Ubicado en populares destinos del Caribe como Punta Cana, República Dominicana y Cancún, México, esta nueva generación de todo incluido sólo-adultos ofrece experiencias sin precedentes en las que el lujo y la diversión se encuentran en cada lugar idílico. Elija entre relajarse y darse un capricho o salir de fiesta y divertirse, festeje a su manera.

Ideal para parejas, grupos, solteros o amigos, incluyendo las modernas habitaciones y suites All-In Luxury™, la cama premium DreamBed™, una variedad de ofertas culinarias, All-In Connectivity™ y exclusividad a través de la categoría Diamond Club™. Sus huéspedes pueden elegir entre desconectarse por completo y relajarse en el spa o disfrutar de únicos eventos y fiestas temáticas del resort en cada lugar insignia del hotel.

Para más información sobre Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonchicresorts.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af78c0c6-9b8b-46e6-bbd6-a080ec13d4a8/es