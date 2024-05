Curaҫao takes important step towards a sustainable energy future with Wärtsilä Battery Energy Storage System

Aqualectra and Wärtsilä representatives celebrate the order of a 25 MW / 25 MWh Battery Energy Storage System (BESS) to the Caribbean island of Curaҫao From left to right: Rudolf Garmes, Joseph Everon, Reagan Celestijn, Marc Tarbox, Tganni Louisy, Neysa Isenia, Vianney Muzo, Staffan Nygard, Mathias West, Christoffer Ek, Edul Raphaela, Granger Jahnastasio.

CARIBPR WIRE, WILLEMSTAD, Curaçao, May 20, 2024: Technology group Wärtsilä will supply the Caribbean island of Curaҫao with a 25 MW / 25 MWh Battery Energy Storage System (BESS). The system will enable the expansion of renewable energy capacity and the reduction of carbon emissions, representing an important step towards a sustainable energy future for the island. The order was placed by Aqualectra, Curacao’s government owned utilities company, and will be booked by Wärtsilä in Q2, 2024.

The BESS and the GEMS Digital Energy Platform will provide grid stability and reliability, reduce unserved energy and help mitigate the risk of brownouts and blackouts. In addition, the BESS system will allow Aqualectra to expand their renewables’ vision thus allowing more renewable generation in the power system. The BESS system will also help smooth the intermittency of renewables.

“Aqualectra’s strategic objective is to provide the community with affordable, sustainable, and reliable electricity. The Wärtsilä solution will support all these objectives through reducing generation costs, enabling the integration of renewables, and decreasing CO2 emissions, while providing high reliability,” comments Joseph Everon, Advisor to the CTO at Aqualectra.

The order with Wärtsilä follows a detailed modelling of the power system to determine the best way forward.

“The BESS and GEMS provide the reserves needed to improve asset loading, and therefore efficiency, availability of energy, grid stability and reliability. Wärtsilä’s leading technologies and our capabilities of lifecycle services will support Aqualectra’s vision of a sustainable energy future. We are pleased to continue our close partnership with this project,” says Christoffer Ek, Director of Decarbonisation services at Wärtsilä Energy.

“The Caribbean has been an important region for Wärtsilä for decades and we have established many long-term relationships over that time. Aqualectra has been one of those great partners and this announcement to add BESS to their system with Wärtsilä is another sign of that strong relationship. Wärtsilä is here with solutions and capabilities for the Caribbean, and we are excited to continue serving this market for decades to come,” says Jon Rodriguez, Energy Business Director at Wärtsilä Energy.

The Wärtsilä equipment is scheduled for delivery in Q1/2025, and the project is expected to be fully operational by the end of Q2/2025.

Aqualectra is an existing Wärtsilä customer. The company operates three Wärtsilä engine power plants comprising a total of 16 generating sets.

Curazao da un paso importante hacia un futuro energético sostenible con el sistema de almacenamiento de energía en batería Wärtsilä

Los representantes de Aqualectra y Wärtsilä celebran el pedido de un sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) de 25 MW / 25 MWh para la isla caribeña de Curazao De izquierda a derecha: Rudolf Garmes, Joseph Everon, Reagan Celestijn, Marc Tarbox, Tganni Louisy, Neysa Isenia, Vianney Muzo, Staffan Nygard, Mathias West, Christoffer Ek, Edul Raphaela y Granger Jahnastasio.

CARIBPR, WILLEMSTAD, Curazao, May 21, 2024: El grupo tecnológico Wärtsilä suministrará a la isla caribeña de Curazao un sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) de 25 MW / 25 MWh. El sistema permitirá la expansión de la capacidad de energía renovable y la reducción de las emisiones de carbono, lo que representa un paso importante hacia un futuro energético sostenible para la isla. El pedido fue realizado por Aqualectra, la empresa de servicios públicos propiedad del gobierno de Curazao, y será reservado por Wärtsilä en el segundo trimestre de 2024.

El BESS y la plataforma de energía digital GEMS ofrecerán estabilidad y confiabilidad a la red, reducirán la energía no servida y ayudarán a mitigar el riesgo de apagones y apagones. Además, el sistema BESS permitirá a Aqualectra ampliar la visión de sus energías renovables, permitiendo así una mayor generación renovable en el sistema eléctrico. El sistema BESS también ayudará a suavizar la intermitencia de las energías renovables.

“El objetivo estratégico de Aqualectra es ofrecer a la comunidad electricidad asequible, sostenible y confiable. La solución Wärtsilä apoyará todos estos objetivos a través de la reducción de costos de generación, permitiendo la integración de energías renovables y disminuyendo las emisiones de CO2, al tiempo que proporciona alta confiabilidad”, comenta Joseph Everon, asesor del director de tecnología de Aqualectra.

El pedido con Wärtsilä sigue un modelo detallado del sistema de energía para determinar el mejor camino a seguir.

“Los sistemas BESS y GEMS proporcionan las reservas necesarias para mejorar la carga de activos y, por lo tanto, eficacia, disponibilidad de energía, estabilidad de red y confiabilidad. Las tecnologías líderes de Wärtsilä y nuestras capacidades de servicios de ciclo de vida apoyarán la visión de Aqualectra de un futuro energético sostenible. Nos complace continuar nuestra estrecha asociación con este proyecto”, dice Christoffer Ek, director de servicios de descarbonización de Wärtsilä Energy.

“El Caribe ha sido una región importante para Wärtsilä durante décadas y hemos establecido muchas asociaciones de larga duración durante ese tiempo. Aqualectra está entre esos grandes socios y este anuncio de agregar a BESS a su sistema con Wärtsilä es otra señal de esa fuerte asociación. Wärtsilä está aquí con soluciones y capacidades para el Caribe, y estamos muy contentos de continuar sirviendo a este mercado en las próximas décadas”, dice Jon Rodríguez, director de la división de energía de Wärtsilä Energy.

El equipo Wärtsilä está programado para su entrega en el primer trimestre de 2025, y se espera que el proyecto esté completamente operativo para finales del segundo trimestre de 2025.

Aqualectra ya es cliente de Wärtsilä. La empresa opera tres centrales de energía de motores de Wärtsilä que incluyen un total de 16 grupos electrógenos.

