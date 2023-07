Blue Diamond Resorts’ Innovative Digital Strategy Propels Remarkable Milestone

CARIBPR WIRE, TORONTO, Canada, Tues. July 18, 2023: In a momentous digital milestone, Blue Diamond Resorts has achieved an extraordinary feat, reaching an audience of over 1.5 million across its diverse social media channels. This outstanding accomplishment highlights the dedication, creativity, and strategic approach of the company’s team, who have played a pivotal role in engaging the audience.

With a strong presence on popular platforms like Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and LinkedIn, Blue Diamond Resorts has successfully connected with travelers, partners, and travel professionals worldwide. Through captivating and inspirational content, the company showcases the beauty and luxury of its renowned brands, including Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Mystique by Royalton, Grand Lido Resorts, Starfish Resorts, and Memories Resorts & Spa.

Notably, the hotel management company has embraced the latest digital marketing trends, expanding its reach on innovative platforms like TikTok (@RoyaltonResorts and @Planethollywoodresorts), where its videos have garnered up to an impressive 2 million views, capturing the attention of a global audience. By employing an innovative and authentic approach, the brand not only presents the extraordinary experiences that discerning travelers can anticipate in its sought-after destinations but also highlights the exceptional service and genuine atmosphere fostered by its dedicated staff. This distinguished approach has had a profound impact, engaging and inspiring the audience on a deeper level beyond numerical metrics.

These accomplishments follow one of the company’s most recent announcement about how they are upgrading the experience in their Diamond Club™ and Star Class™ rooms categories, where guests’ feedback was the main driver to enhance and revamp the experience.

As the company celebrates this significant milestone, Blue Diamond Resorts invites everyone to join them on this incredible journey, as they continue to connect with individuals across the globe. By being part of the vibrant community, followers can anticipate access to the latest updates, mesmerizing visuals, and captivating stories that showcase the company’s dedication to luxury and excellence.

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 60 properties, exceeding 18,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you’re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

La innovadora estrategia digital de Blue Diamond Resorts impulsa un hito notable

CARIBPR WIRE, TORONTO, Canada, Tues. July 18, 2023: En un hito digital trascendental, Blue Diamond Resorts ha alcanzado un logro extraordinario, llegando a una audiencia de más de 1.5 millones a través de sus diversos canales de redes sociales. Este logro destaca la dedicación, la creatividad y el enfoque estratégico del equipo de la empresa, que ha desempeñado un papel fundamental para atraer a su audiencia.

Con una sólida presencia en plataformas populares como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, Blue Diamond Resorts ha conectado con éxito con viajeros, socios y profesionales del turismo en todo el mundo. A través de contenido cautivador e inspirador, la compañía muestra la belleza y el lujo de sus marcas reconocidas, que incluyen Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Mystique by Royalton, Grand Lido Resorts, Starfish Resorts y Memories Resorts & Spa.

En particular, la empresa de gestión hotelera ha adoptado las últimas tendencias de marketing digital, ampliando su alcance en plataformas innovadoras como TikTok (@RoyaltonResorts y @Planethollywoodresorts), donde sus videos han obtenido la impresionante cantidad de más de 2 millones de visitas, captando la atención de una audiencia global. Al emplear un enfoque innovador y auténtico, la marca no solo presenta las experiencias extraordinarias que los viajeros más exigentes pueden anticipar en sus destinos favoritos, sino que también resalta el servicio excepcional y la atmósfera genuina fomentada por su dedicado personal. Este enfoque distintivo ha tenido un impacto profundo, involucrando e inspirando a la audiencia a un nivel más profundo más allá de las métricas numéricas.

Estos logros siguen a uno de los anuncios más recientes de la compañía sobre cómo están mejorando la experiencia en sus categorías premium de habitaciones Diamond Club™ y Star Class™, donde los comentarios de los huéspedes fueron el principal impulsor para mejorar y renovar la experiencia.

Mientras la compañía celebra este importante hito, Blue Diamond Resorts invita a todos a unirse a ellos en este increíble viaje, mientras continúan conectando con personas de todo el mundo. Al ser parte de esta comunidad vibrante, los seguidores pueden anticipar el acceso a las últimas actualizaciones, imágenes fascinantes e historias cautivadoras que muestran la dedicación de la compañía al lujo y la excelencia.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

