Blue Diamond Resorts Introduces Exclusive Private Island Experience at Hideaway at Royalton Blue Waters

CARIBPR WIRE, ST. MICHAEL, Barbados, Sept. 05, 2024: Blue Diamond Resorts is thrilled to unveil the latest in luxury with its new Private Island Diamond Experience, now available exclusively at Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, in Jamaica. This exceptional offering elevates the Diamond Club™ suite category to new heights, inviting discerning guests to indulge in an exclusive, intimate escape on a secluded private islet, meticulously crafted for meaningful connections and ultimate relaxation.

Set against the tranquil backdrop of the Caribbean, the Private Island Diamond Experience offers an unparalleled adults-only retreat where privacy and personalization are at the forefront. Guests staying in select Diamond Club™ suite categories at Hideaway at Royalton Blue Waters can book one of four luxurious beach cabanas on this pristine 111-square-foot private island, poised over the turquoise waters of Montego Bay.

Upon arrival, guests can book this exclusive service at check-in, where they will then be introduced to their private island butler, who will cater to their every desire throughout the experience. From refreshing cold towels infused with tropical aromatherapy to daily live entertainment capturing the vibrant spirit of Jamaica, every detail is thoughtfully curated to enhance relaxation and well-being. Guests can indulge in rejuvenating treatments from The Royal Spa, savor gourmet meals and premium cocktails delivered directly to their cabana, or simply unwind with uninterrupted views of the azure waters.

For those seeking an even more immersive experience, guests staying seven nights in the exclusive Diamond Club™ Chairman Beach Walk Out Swim Out Suite receive full-day access to the private island, ensuring a completely secluded retreat. This all-encompassing experience is meticulously planned, offering personalized touches such as a custom music and a specially stocked cooler filled with premium beverages, all designed to create an unforgettable stay.

To further elevate their stay, guests can explore a range of enticing add-ons at an additional cost, including curated cabana packages featuring authentic Jamaican cuisine, premium spirits, and personalized touches that make each moment unique.

The Private Island Diamond Experience reflects Blue Diamond Resorts’ commitment to crafting unique, all-inclusive experiences that reflect the distinct personality of its resorts. Perfect for a romantic getaway, a special celebration, or simply a tranquil escape, this exclusive offering promises total customization in an idyllic setting, making it the perfect canvas for unforgettable memories.

Reserve your Private Island Diamond Experience today by booking any participating Diamond Club™ suite category here. For more information, visit royaltonresorts.com

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 60 properties, exceeding 18,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you´re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b003ebdc-a8d9-473f-b094-eafd56402a63

Blue Diamond Resorts presenta una experiencia exclusiva en una isla privada en Hideaway at Royalton Blue Waters

Isla Privada en Hideaway at Royalton Blue Waters Isla Privada en Hideaway at Royalton Blue Waters

CARIBPRWIE, ST. MICHAEL, Barbados, Sept. 05, 2024: Blue Diamond Resorts se complace en anunciar su más reciente propuesta de lujo: la nueva “Private Island Diamond Experience”, disponible exclusivamente en Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, en Jamaica. Esta oferta excepcional eleva la categoría de suites Diamond Club™ a un nivel superior, invitando a los huéspedes a disfrutar de una escapada íntima en un islote privado, cuidadosamente diseñado para fomentar conexiones significativas y ofrecer la máxima relajación. Ubicada en el tranquilo entorno del Caribe, la Private Island Diamond Experience ofrece un refugio sin igual, solo para adultos, donde la privacidad y la personalización son las prioridades. Los huéspedes que se alojen en categorías selectas de suites Diamond Club™ en Hideaway at Royalton Blue Waters pueden reservar una de las cuatro lujosas cabañas de playa en esta isla privada de 10,3 metros cuadrados, situada sobre las cristalinas aguas de Montego Bay. Al momento del check-in, los huéspedes podrán reservar este exclusivo servicio y conocerán a su mayordomo personal en la isla privada, quien estará a su disposición para atender cada uno de sus deseos y necesidades durante toda la experiencia. Desde refrescantes toallas frías aromatizadas con esencias tropicales hasta entretenimiento en vivo diario que captura el vibrante espíritu de Jamaica, cada detalle está pensado para potenciar la relajación y el bienestar. Los huéspedes podrán disfrutar de tratamientos revitalizantes de The Royal Spa, degustar comidas gourmet y cócteles premium servidos directamente en su cabaña, o simplemente relajarse con vistas ininterrumpidas al mar.

Para aquellos que buscan una experiencia aún más inmersiva, los huéspedes que se alojen durante siete noches en la exclusiva Diamond Club™ Chairman Beach Walk Out Swim Out Suite recibirán acceso completo a la isla por todo un día, asegurando una experiencia completamente privada. Este servicio integral está cuidadosamente diseñado, ofreciendo toques personalizados, como música seleccionada a gusto y una nevera equipada con bebidas premium, todo diseñado para asegurar una estancia verdaderamente inolvidable. Además, los huéspedes pueden elegir entre una variedad de complementos disponibles por un costo adicional, como exclusivos paquetes de cabañas que incluyen auténtica gastronomía jamaicana, licores premium y detalles personalizados, diseñados para hacer de cada momento una experiencia única. La Private Island Diamond Experience refleja el compromiso de Blue Diamond Resorts de crear experiencias únicas todo incluido que capturan la personalidad distintiva de sus resorts. Perfecto para una escapada romántica, una celebración especial o simplemente una experiencia de tranquilidad, esta oferta exclusiva promete una personalización total en un entorno idílico, convirtiéndose en el escenario ideal para crear recuerdos inolvidables. Reserve aquí su Private Island Diamond Experience hoy mismo reservando en cualquiera de las categorías de suites Diamond Club™ participantes. Para más información, visite royaltonresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b003ebdc-a8d9-473f-b094-eafd56402a63/es