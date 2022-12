Une saison cyclonique 2022 « atypique »

The content originally appeared on: News Americas Now

La tempête Fiona a durement frappé la côte atlantique du Canada. À l’image, des dommages causés dans la commune de Rose Blanche-Harbour le Cou sur l’île de Terre-Neuve. • AFP

La saison cyclonique 2022, qui vient de s’achever, est assez proche des normales. Si elle a été relativement calme pour la Martinique, la Guadeloupe a été durement touchée par la tempête Fiona. On fait le bilan.

Quatorze. C’est le nombre de phénomènes nommés*

durant cette saison cyclonique 2022 dans la Caraïbe. 6 tempêtes

tropicales et 8 ouragans ont été enregistrés. « C’est tout à

fait conforme au nombre d’une année normale, dans la moyenne des 30

dernières années. C’est assez proche des normales », assure

Alain Muzellec, responsable de service de prévision à Météo-France

Martinique. Parmi les 8 ouragans, il y a eu 2 ouragans majeurs

(soit de catégorie 3, 4 et 5) de catégorie 4. Une année normale est

composée de 3 ouragans majeurs. Le chiffre de cette année est donc

légèrement inférieur sur la moyenne des 30 dernières années. Les

conséquences du réchauffement climatique sur les ouragans sont des

ouragans majeurs plus importants. Mais le réchauffement climatique

n’a peu eu de conséquences pour la saison cyclonique 2022 parce que

les conditions n’étaient pas réunies. « On a eu une saison

cyclonique relativement atypique dans le sens où on a connu des

mois de juillet et août sans phénomène. Avoir un mois d’août sans

aucun phénomène, c’est rare. Les phénomènes ont repris début

septembre. La saison cyclonique 2022 s’est pratiquement concentrée

sur septembre et octobre. Il y en a eu un petit