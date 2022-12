Une nouvelle salve de missiles russes s’abat en Ukraine, des bases aériennes russes visées

The content originally appeared on: News Americas Now

L’Ukraine a subi lundi une nouvelle salve meurtrière de missiles russes, entraînant de nouvelles coupures de courant et d’eau dans un pays déjà en crise énergétique.

Des bases aériennes russes, éloignées de la frontière entre les deux pays, ont par ailleurs été la cible, selon Moscou, de raids menés dans la journée par des drones ukrainiens, qui ont tué au moins trois soldats russes. Kiev n’a pas confirmé.

Ces nouvelles frappes russes sur l’Ukraine interviennent le jour de l’entrée en vigueur du mécanisme de plafonnement du prix de vente du pétrole russe décidé par les Occidentaux, qui tentent ainsi d’assécher la manne de Moscou pour financer son effort militaire.

Lundi matin, le Kremlin a prévenu que cette nouvelle sanction n’aurait “pas d’impact” sur son offensive.

Dans ce contexte tendu, le président russe Vladimir Poutine s’est affiché lundi à la télévision au volant d’une voiture traversant le pont de Crimée, infrastructure clef qui relie la Russie à cette péninsule ukrainienne annexée en 2014 par Moscou. Une explosion, imputée par le Kremlin à l’Ukraine, l’avait endommagé en octobre.

Quelques instants auparavant, les sirènes antiaériennes ont retenti à travers l’Ukraine qui “subit une huitième attaque massive de missiles par un Etat terroriste. Malheureusement, il y a déjà des dégâts sur l’infrastructure énergétique”, a indiqué l’opérateur national, Ukrenergo.

Les alertes ont toutefois rapidement été levées et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que la défense antiaérienne de son pays était parvenu à “abattre la plupart des missiles” russes.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, plus de 60 sur 70 missiles tirés par Moscou ont été détruits en vol.

Depuis l’automne, et une série d’humiliants revers, l’armée russe a multiplié les frappes contre les installations énergétiques ukrainiennes, si bien que l’essentiel de la population civile n’a de l’électricité que quelques heures par jour.

Des heures sans courant

Selon le chef adjoint de l’administration présidentielle ukrainienne Kyrylo Tymochenko, un premier bilan fait état d’au moins deux morts et trois blessés, dont un enfant.

En visite à Kiev, le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, a écrit sur Twitter, photo à l’appui, avoir dû rejoindre un abri anti-bombe et y poursuivre une réunion.

Les frappes russes ont provoqué de nouvelles coupures d’eau et d’électricité dans plusieurs villes et régions, alors que les températures hivernales sont bien installées.

En raison de ces frappes, Ukrenergo a averti que des coupures d’électricité en urgence allaient être appliquées dans toute l’Ukraine “pour maintenir l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité”. “L’électricité sera fournie prioritairement aux infrastructures essentielles”, a ajouté Ukrenergo sur Telegram.

Plus tôt, le Premier ministre Denys Chmygal avait assuré que “le système énergétique du pays fonctionne et reste intact”.

Avant même les nouvelles frappes, Ukrenergo avait qualifié lundi de “difficile” la situation concernant les approvisionnements en électricité.

A Borodianka, au nord-ouest de Kiev recouverte de neige et de verglas, de grandes tentes équipées de poêles à bois ont été installées pour permettre à la population de se réchauffer ou de cuisiner.

“L’électricité est coupée pendant quatre heures, parfois six heures”, témoigne un de ses habitants, Serguiï, avant de déchirer les pages d’un livre pour confectionner un allume-feu.

“On a du bois”

A côté, un homme barbu découpe du bois avec une hachette, pendant qu’une femme roule de la pâte pour faire des petits pains farcis. Le feu ronronne, un samovar est posé sur le poêle pour réchauffer l’eau.

“Le plan est simple : on a du bois et on s’assied ici”, reprend Serguiï. Mais il redoute des coupures encore plus longues qui seraient “très dures, surtout pour les enfants”.

Les combats continuent aussi de faire rage sur la longue ligne de front. L’armée ukrainienne a ainsi annoncé lundi avoir repoussé, au cours des 24 heures précédentes, plusieurs attaques, notamment dans le secteur de Bakhmout, dans l’est.

A Moscou, en fin de journée, le ministère de la Défense a lui fait état d’attaques contre deux bases aériennes dans le centre de la Russie.

“Le régime de Kiev (…) a tenté d’effectuer des frappes avec des drones de conception soviétique sur la base aérienne de Diaguilevo dans la région de Riazan et celle d’Enguels dans la région de Saratov”, indique le texte.

Le ministère accuse les forces ukrainiennes de chercher ainsi “à mettre hors service les avions russes de longue portée”, utilisés pour les frappes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine.

Si ces “drones à réaction” ont été interceptés par les systèmes russes de défense antiaérienne, leurs débris sont tombés sur le territoire des bases aériennes attaquées en y provoquant des explosions, tuant trois militaires, en blessant quatre et endommageant “légèrement” deux avions, selon le communiqué.

Poutine conduit une voiture sur le pont de Crimée, en partie détruit par une explosion en octobre

Des soldats ukrainiens blessés fument dans un hôpital mobile près de Bakhmout, dans la région de Donetsk, le 3 décembre 2022.

• ANATOLII STEPANOV

Carte de la situation en Ukraine au 5 décembre à 9h GMT

• Simon MALFATTO