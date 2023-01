Un appel à projets pour lutter contre le racisme, la haine et les discriminations anti-LGBT

The content originally appeared on: News Americas Now

La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) lance un appel à projets. Les candidats ont jusqu’au 4 novembre pour déposer leur dossier.

Si vous êtes une structure dont l’objet principal est de lutter contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations anti-LGBT, et/ou de promouvoir les valeurs de la République, et/ou de mener une action éducative et pédagogique, cet appel à projets est pour vous. La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti- LGBT (Dilcrah) soutient et encourage en effet, les initiatives de la société civile engagée contre les haines et les discriminations.En 2019, ce sont plus de 870 projets qui ont été financés et qui ont permis de mener des actions dans tous les territoires métropolitains et ultra-marins. Ces initiatives viennent compléter la mobilisation et l’action des services de l’État et des collectivités territoriales contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations anti-LGBT.

Soutenir les actions territoriales

Et les services de l’État espèrent que davantage de projets seront présentés pour l’année 2020. En effet, fort du succès rencontré lors des précédentes éditions, la Dilcrah a souhaité renouveler le dispositif. Doté d’une enveloppe de 2,3 millions d’euros, ce nouvel appel à projets permettra de promouvoir des actions citoyennes liées à l’éducation, la prévention, la formation et l’aide aux victimes, ainsi que des actions de communication et d’organiser des événements en lien avec la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et la lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBT.

Cet appel à projets a donc pour but de soutenir les actions à portée territoriale qui s’inscrivent dans les objectifs du «plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2018-2020» et du « plan de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT »

Plus de détails à l’adresse suivante :www.guadeloupe.gouv.fr/Publications/Appels-a-projets/Appel-a-projets-contre-le-racisme-l-antisemitisme-la-haine-et-les-discriminations-anti-LGBT