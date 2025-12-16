Local News
Uber opens registration for taxi drivers in Saint Lucia
16 December 2025
This content originally appeared on St. Lucia Times.
Uber has opened registration for licensed taxi drivers in Saint Lucia, ahead of the ride-hailing app’s planned launch on the island.
