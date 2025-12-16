Recycling pilot exposes missing links as Jua Kali prepares Phase Two Norberts note encouraging turnout as Micoud North votes Leo, Edward to lead Saint Lucia in U23 cricket against Dominica Guyana to conduct first robot-assisted surgery in 2026 Young voters hopeful, demanding more Central Castries advance to two-day cricket final
Local News

Uber opens registration for taxi drivers in Saint Lucia

16 December 2025
Uber has opened registration for licensed taxi drivers in Saint Lucia, ahead of the ride-hailing app’s planned launch on the island.

