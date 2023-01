Transferts : Melchie Dumornay va s’engager avec l’OL cet ?t?

The content originally appeared on: News Americas Now

Alors qu’elle vient de gagner le troph?e de l’UNFP r?compensant la meilleure joueuse du mois de d?cembre en D1 Arkema, la milieu offensive ha?tienne du Stade de Reims Melchie Dumornay (19 ans), qui arrivera en fin de contrat en juin avec le Stade de Reims, faisait l’objet d’une cour assidue des plus grands clubs du monde.

Courtis?e par les g?ants du football f?minin anglais, entre autres, Chelsea, Manchester United et Chelsea sans oublier certaines grosses ?curies am?ricaines, la p?pite du football f?minin ha?tien se dig?ra vers l’?quipe championne d’Europe et de France en titre, l’Olympique Lyonnais d?s cet ?t?. <>, peut-on lire dans les colonnes du journal l’?quipe. Au cours de l’ann?e 2022, Corventina a ?t? combl?e de r?compenses individuelles : meilleure jeune joueuse du championnat f?minin de la CONCACAF en juillet, retenue dans le Top 100 des meilleures joueuses du monde par le journal britannique The Guardian et ?lue meilleure joueuse du mois de d?cembre par l’UNFP en Division 1 Arkema, la Grenadi?re, qui reste sur une prestation XXL en Coupe de France avec le SD Reims (2 buts, une passe d?cisive et 1 penalty provoqu?) et qui s’est engag?e avec l’?quipementier allemand, Adidas, est en train planer sur le football europ?en. A en croire les commentaires de nos confr?res europ?ens, Melchie Da?lle Dumornay a presque tout pour prendre le contr?le du football mondial et se positionner comme une candidate s?rieuse pour postuler pour le sacr? troph?e qui est le Ballon d’or. Avant le d?part de Melchie Da?lle Dumornay ? destination de la France le mercredi 8 septembre 2021 pour rejoindre le Stade de Reims, l’histoire retiendra encore qu’avec l’AS Tigresses dans le championnat ha?tien de football f?minin, elle avait tout rafl?, entre autres, un titre de champion national en 2019, et ce, avec ? la cl? 24 buts inscrits en 9 rencontres. Elle avait gagn? aussi les troph?es Ballon d’or avec la s?lection f?minine ha?tienne des moins de 17 ans et le soulier d’or avec l’?quipe nationale des moins de 20 ans aux championnats f?minins de la CONCACAF. A titre de rappel, Melchie Da?lle Dumornay, aur?ol?e d’une ann?e 2022 riche en distinction individuelle, a ?t? nomin?e parmi les personnalit?s du journal Le Nouvelliste et elle a ?t? pour Ticket Magazine la sportive de l’ann?e et la fiert? de la diaspora ha?tienne.

