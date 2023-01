The Code a gagn? son pari avec un excellent DJ Nos

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Tabou Band garde le tempo dans la foule. Cette bande ? pied apporte, de son c?t?, ? <> le son des kone, des trompettes, des cymbales et autres cuivres et percussions pour des f?tards qui ne se lassent toujours pas.

Sacr? TonyMix ! Il sert un copy paste de sa performance ? <> l’ann?e derni?re. Des chansons ?vang?liques pour d?marrer, des anciens hits RnB, Hip pop, et zouk tels que : <> des Backstreet Boys, <> de Wyclef Jean en featuring avec Mary J. Blige, <> de C?line Dion, <> des Fugees ou encore <> de Thierry Cham. Il reprendra ses bonnes vieilles habitudes avec le rab?day non sans son animateur de toujours Ti Babas, tout de suite apr?s.

La troisi?me partie s’ouvre avec TonyMix. Le DJ de Carrefour sert encore le coup des t?l?phones allum?s dans son intro. On ne change pas une intro qui gagne ? En tout cas, fid?le ? sa r?putation, il avertit d’embl?e Harry Luc que lui, il veut beaucoup plus de temps pour le show qu’il a concoct?.

L’artiste de la ville de Saint-Marc, commune de l’Artibonite, propose <>. Cette chanson sur laquelle il collabore avec Misty Jean et qui aurait d? sceller son grand retour. Apr?s, Zom? fait un retour dans le pass? pour remonter le temps. Il pique ce morceau qui garde toute sa fraicheur, malgr? le poids des ann?es : <>, et s’en va apr?s une performance prouvant que sa carri?re en dents de scie en musique, est loin d’?tre ? la hauteur de ce qu’il a, en r?alit?, comme talent.

La sc?ne est maintenant ? D-Singer, sacr? par Ticket <>. Ce jeune chanteur qu’on aimerait voir mieux balancer le son du playback par rapport ? celui de sa voix sert dans un premier temps, <>, puis dans un second temps, son hymne national, <>. Encore une fois, le public ne le laisse pas faire cavalier seul sur ces deux morceaux populaires et tr?s appr?ci?s avant qu’il ne c?de sa place ? Zom?.

T?l?phone en mains, homme et femme interpr?tent ? gorge d?ploy?e son seul et unique single <>. L’avantage d’avoir un titre qui fait son chemin. ?a m?nage des efforts consid?rables.

La travers?e se poursuit avec un public de viveurs qui n’arr?te pas de grossir au fur et ? mesure au m?me rythme que leur excitation. DJ Live cl?ture en bonne et due forme cette premi?re partie du show.

Pour ce faire, DJ Vortex assure l’int?rim avant que DJ Nos soit le premier ? les guider vraiment dans ce voyage envoutant pour le plaisir. Les doigts de Pierre Luidji Desrouleaux caresse les platines pour permettre ? chacune de ses transitions d’ensorceler d’abord les reins, ensuite tout le corps, de tous ceux et celles qui y sont expos?s. Nos se surpasse. Il est tout simplement en feu pour une entr?e en mati?re. On dirait qu’il avait lui aussi compris le mot d’ordre de la soir?e : jouir jusqu’? sati?t?.

Excit?s ces party people qui fourmillent dans tous les coins de l’espace, ont, du d?but ? la fin, dans? comme si leur vie en d?pendait. Comme pour rattraper toutes ces fois o? ils n’ont pas pris le risque de sortir de chez eux pour s’amuser, ? cause de l’ins?curit? et les kidnappings. Toutes ces fois o? le secteur du divertissement a pris un coup sur la t?te en 2022.

