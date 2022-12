Solo a sali y a descubri destruccion lamentable na entrada di Grot Divino Niño Hesus

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Diadomingo mainta e organizacion cu ta mantene e Grot Divino Niño Hesus na Sero Preto, cu ta keda net otro banda di Grot di Lourdes, a bin haya un sorpresa.

E area dilanti unda tin un arca traha di beton cu baksteen, y e plataforma pa bay subi e trapi, a wordo completamente destrui.

Kizas ta intencionalmente a basha esaki abao pa kibre, of kizas un vehiculo pisa a perde control riba e caminda y a dal y basha tur esaki abao. Tur esaki lo bira un gasto inhusto pa e organizacion, cu no tin hopi fondo pa bay drecha esaki.

Pesey ta pidi e personanan cu por sa di algo, y a mira loke a socede, of kizas bo ta mira cu diripiente bo bisiña of hende eybanda di bo cas tin un Pickup of Truck kibra na forma inexplicable desde e anochi di Diasabra pa Diadomingo, por yama Polis pa duna tip.

Of por yama tambe Gilbert Wernet na 594-2879 pa asina por duna tip. Riba e potretnan aki por mira con e tabata antes, y con el a keda destrui awor.







