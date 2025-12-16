Local News
Saint Lucians back from 3×3 basketball training in Nassau
16 December 2025
This content originally appeared on St. Lucia Times.
A 12-member Saint Lucian contingent is back home after a five-day stint in The Bahamas, where players, coaches and officials took part in the FIBA Caribbean 3x3 Development Camp and Under-23 Tournament.
Related News
15 December 2025
Nicholas Barnard elected Chamber of Commerce President
05 December 2025
Elibox stars with ball as Saint Lucia win U23 cricket series
10 December 2025
Paramount pursues a bidding war for Warner Bros. Discovery
01 December 2025