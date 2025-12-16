Saint Lucians back from 3x3 basketball training in Nassau Saint Lucian athletes level up EDITORIAL: Campaign financing – A new political economy Holiday waste collection changes residents should note Election day gunfire hits Dennery Nicholas Barnard elected Chamber of Commerce President
Local News

Saint Lucians back from 3×3 basketball training in Nassau

16 December 2025
Support us
This content originally appeared on St. Lucia Times.
Promote your business with NAN

A 12-member Saint Lucian contingent is back home after a five-day stint in The Bahamas, where players, coaches and officials took part in the FIBA Caribbean 3x3 Development Camp and Under-23 Tournament.

Support us

Related News

15 December 2025

Nicholas Barnard elected Chamber of Commerce President

05 December 2025

Elibox stars with ball as Saint Lucia win U23 cricket series

10 December 2025

Paramount pursues a bidding war for Warner Bros. Discovery

01 December 2025

Guy Joseph confirms police seizure of cash amid vote-buying allegations