Renouveler notre engagement pour lutter contre le sida

<>, a d?clar? le Premier ministre Ariel Henry, le jeudi 1er d?cembre 2022 ? l’h?tel Montana, ? l’occasion de la comm?moration de la Journ?e mondiale du sida en Ha?ti autour du th?me <> ou encore <>. Pour le Premier ministre, qui prenait la parole devant une salle comble, <> Dans cette lutte contre cette ?pid?mie qui enjointe tous les acteurs d’agir contre les in?galit?s, le Premier ministre r?alise que les effets de la pauvret? sont d?vastateurs et alimentent la prostitution, la violence, la promiscuit?, l’exclusion, l’auto-stigmatisation, l’exploitation. La pauvret? et ses corollaires qu’il a d?crits sont loin de mettre fin aux in?galit?s et p?sent lourdement sur les leviers pour vaincre le sida d’ici ? 2030. Toutefois, pour le Premier ministre, ces facteurs ne repr?sentent pas une fatalit?. Il croit que <> Dans cette perspective, il profite de cette tribune pour d?clarer : <>, a exhort? le PM Henry. Le Dr Ariel Henry a remerci? les partenaires techniques et financiers, les professionnels de la sant?, les travailleurs de la presse, les organisations de la soci?t? civile, les associations de PVIH, les associations de d?fense des droits de la femme qui s’activent d’une mani?re ou d’une autre ? lutter contre la pand?mie du sida. Le ministre de la Sant? publique, le Dr Alex Larsen, pour sa part, a attir? l’attention sur le contexte assez particulier que vit la R?publique. Pour mener ? bien cette lutte, d’apr?s lui, <> Selon les derni?res estimations, a fait savoir le Dr Larsen, <> Au vu de ces statistiques, note le Dr Larsen, <> Le directeur de l’Unit? de coordination des maladies infectieuses et transmissibles du minist?re de la Sant? publique et de la Population (MSPP), le Dr Jean Frantz Lemoine, a signal? que <> Cette approche, d’apr?s le m?decin, vise ? r?duire les in?galit?s qui alimentent l’?pid?mie de sida et ? donner la priorit? aux personnes qui n’ont pas acc?s aux services. Le repr?sentant du charg? d’affaires am?ricain, qui portait la parole au nom de William Stromayer, a inform? que <> Par ailleurs, il a soulign? qu’ <> La coordonnatrice humanitaire des Nations Unies en Ha?ti, Mme Ulrika Richardson, elle, ne va pas par quatre chemins : <> Le repr?sentant de la soci?t? civile, Johnny Clerg?, plaide pour un appui cons?quent du budget de la sant? en mati?re de la lutte contre le Vih/sida en Ha?ti. Il a point? du doigt les bailleurs de fonds. Ces derniers, a-t-il signal?, diminuent les fonds ? un moment o? l’?conomie se r?tracte. Comment dire <> quand il y a autant de freins pour mettre fin au sida d’ici ? 2030 ?

