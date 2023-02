Rendez-vous ce week-end pour Fletcher, Rouvillon et Portier

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Athlétisme. Championnat de France U23 espoirs et nationaux

Par Romain MATTIO

r.******@ag******.fr

Kenny Fletcher lors d’une compétition à Baie-Mahault en 2022. • ©DOMINIQUE CHOMEREAU-LAMOTTE

Ce week-end pour les espoirs et nationaux, et le week-end prochain pour les Élites, les championnats de France en salle sont une première étape importante de la saison pour nos athlètes. Si Kenny Fletcher a fait le choix de partir dans l’Hexagone, Dahlianna Rouvillon et Ulric Portier sont toujours licenciés en Guadeloupe, malgré les difficultés.

Plusieurs meetings en salle se sont tenus en

France le week-end dernier. Notamment à Miramas (Bouches-du-Rhône)

vendredi 3 février où Kenny Fletcher était engagé sur 60m haies. Le

désormais ancien pensionnaire de l’Athlétic Club de Baie-Mahault

s’est qualifié jusqu’en finale (7”92 en série) mais cette dernière

ne s’est pas déroulée comme il l’a voulu puisque, malade, il a

parcouru les 60 mètres en 8”32. Depuis le début de l’année, Kenny

Fletcher a rejoint l’Hexagone et le club de l’Entente Franconville

(Val d’Oise). « Changer de club a été un choix pour la suite

de ma carrière, car niveau logistique ça devenait compliqué avec

mon club…

NewsAmericasNow.com