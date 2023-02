Recrudescence de la dengue en Martinique

The content originally appeared on: News Americas Now

Des interventions de lutte contre les moustiques, vecteurs de la maladie, sont mises en œuvre depuis le 10 février autour des cas confirmés. • PHOTO SHUTTERSTOCK

13 cas confirmés de dengue ont été identifiés sur le territoire depuis le 3 février : le foyer actif a été détecté sur la commune de Sainte-Anne.

Plus de 120 cas évocateurs de dengue auraient consulté un médecin généraliste au cours des deux dernières semaines selon les données remontées par le réseau Sentinelle fournies par l’Agence régionale de Santé dans un communiqué.

Les premières investigations mettent en évidence un foyer actif de dengue au quartier de Belfond (à Sainte-Anne), les autres cas étant actuellement considérés comme sporadiques. La surveillance épidémiologique auprès des laboratoires et des médecins sentinelles a été renforcée, et des interventions de lutte sont mises en œuvre depuis le 10 février 2023 autour des cas confirmés, et se poursuivront dans l’application du Programme de surveillance, d’alerte et de gestion des épidémies de dengue.

En cette période de recrudescence de la dengue, l’ARS de Martinique, la CTM et Santé publique France, rappellent par voie de communiqué l’importance de se protéger contre les piqures de moustiques, d’éliminer de manière systématique les gites larvaires et de consulter immédiatement un médecin en cas d’apparition de symptômes évocateurs de la maladie.