« Préparer la future équipe de Martinique »

ATHLÉTISME. Regroupement régional

Le CTS Jean-Claude Berquier, à droite, dresse un bilan satisfaisant du stage. • P.J

De lundi à mercredi s’est tenu un regroupement d’athlètes au stade Louis-Achille. Durant ces trois matinées, la cinquantaine de pratiquants présents a combiné des séances d’entraînement et des échanges avec des intervenants.

Si le premier jour, l’entraînement était axé sur

les fondamentaux et les gammes, les athlètes ont été éclatés en

spécialités pour la suite. Sous la coordination du conseiller

technique et sportif (C.T.S.) Jean-Claude Berquier, les

entraînements de sprint ont été assurés par Farel François-Haugrin

et Alick Crétinoir, les haies par Véronique Marie-Joseph et

Dominique François-Eugène.

Philippe…