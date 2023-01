Pradel et Mobuchon, les foulées de la suprématie

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

ATHLETISME. Foulées trinitéennes – 41e édition – 5 et 10 km

Près de 150 coureurs au départ des 10 kilomètres. • P.J

Michel Pradel de la Rénovation de Haugrin, chez les hommes et Cécilia Mobuchon du Golden star, côté féminin, ont affiché leur suprématie aux 10 km des Foulées trinitéennes qui marquaient leur grand retour après les années Covid. Du côté du 5 km, Lionel Fontaine de l’Assaut de Saint-Pierre, inscrit son nom au palmarès.

Le Guadeloupéen Michel Pradel, vainqueur le 31

décembre 2019, s’est de nouveau imposé, cette fois-ci sous les

couleurs de La Rénovation de Haugrin dans le temps de 41’05 qui

reflète clairement l’erreur de parcours, par manque de signaleurs,

lors du premier tour. Pour mémoire, lors de l’édition festive de la

40e édition, il avait triomphé en 35’49. Tony Auster de l’Athlétic

club saléen et le Sainte-Lucien Sylvester Winsbert (Police

Sportive) complètent le podium des cent quarante-cinq coureurs qui

ont bouclé le parcours.

Chez les féminines, Cécilia Mobuchon du Golden

star, récente vainqueure de semi marathon international de

Fort-de-France et deuxième de cette course en 2018, s’est largement

imposée dans le temps de 42’11, privée peut-être d’un record à

cause de la distance involontairement allongée. La Guadeloupéenne

Sunilda Calme a terminé en deuxième position à plus de quatre

minutes, troisième place pour Nathalie Schmitt (Clermont Auvergne)

à 6’38.

L. Fontaine et M. Guzman Lleida, les foulées

de la victoire

La dernière course de l’année 2022 a souri…