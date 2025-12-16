Local News
Police preparing new Crime-Fighting Plan for 2026/27
16 December 2025
The Royal Saint Lucia Police Force is entering the final stages of developing a new anti-crime strategy for 2026–27, building on what police leadership describes as measurable progress under the current operational plan.
