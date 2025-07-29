Fletcher fireworks seal title for Grenadine Whalers in SVG Emancipation Festival final Suspect in Custody Following Dennery Stabbing Incident. Seven Finalists Set to Compete in Miss District High Pageant La Rose Festival included in Emancipation calendar, stirring celebration and contention After 12 Years, Chacadan Daniel’s Family is Still Seeking Justice and Reform SLLSA Calls for Stronger Water Safety Measures in Saint Lucia
Local News

PM hails late ambassador Elma Gene Isaac as ‘national treasure’

12 August 2025
Support us
This content originally appeared on St. Lucia Times.
Promote your business with NAN

PM Philip J. Pierre has remembered late diplomat Elma Gene Isaac as a “titan of our diplomatic corps” and a “national treasure”.

Support us

Related News

30 July 2025

Fourth Chevening Scholar Confirmed for Saint Lucia

03 August 2025

Holder's Heroics Seal Last-Ball Win as West Indies Break T20 Losing Streak

29 July 2025

Auguste, Gaston anchor victory in Windwards Super 50 opener

01 August 2025

Saint Lucians Urged to ‘Embody’ Emancipation, Not Just Celebrate It