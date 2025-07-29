Local News
PM hails late ambassador Elma Gene Isaac as ‘national treasure’
12 August 2025
This content originally appeared on St. Lucia Times.
PM Philip J. Pierre has remembered late diplomat Elma Gene Isaac as a “titan of our diplomatic corps” and a “national treasure”.
Related News
30 July 2025
Fourth Chevening Scholar Confirmed for Saint Lucia
03 August 2025
Holder's Heroics Seal Last-Ball Win as West Indies Break T20 Losing Streak
29 July 2025
Auguste, Gaston anchor victory in Windwards Super 50 opener
01 August 2025