Local News
Nicholas Barnard elected Chamber of Commerce President
15 December 2025
This content originally appeared on St. Lucia Times.
nicholas barnard, managing director of st. lucia linen services ltd, has been elected as the new president of the saint lucia chamber of commerce. succeeding ross gardner, barnard leads a new board of directors committed to shaping economic policy and fostering a fair business environment through collaboration with government stakeholders.
