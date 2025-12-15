Election day gunfire hits Dennery U13 cricket competition lays foundation for future success Coach hails Preparation as Saint Lucia defend Winlott U15 title U13 cricket final pits Babonneau against Soufrière CWI President Shallow stays on despite political appointment Woman, 52, charged with attempting to export liquid cocaine
Nicholas Barnard elected Chamber of Commerce President

15 December 2025
nicholas barnard, managing director of st. lucia linen services ltd, has been elected as the new president of the saint lucia chamber of commerce. succeeding ross gardner, barnard leads a new board of directors committed to shaping economic policy and fostering a fair business environment through collaboration with government stakeholders.

