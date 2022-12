Mondial 2022: , selon Marie Sofonie Louis, envoy?e sp?ciale de Ticket

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Qatar n’est pas une grande nation de football, ce n’est pas un secret. Dans les rues, on ne sent pas l’?motion, la chaleur qu’aurait provoqu? un tel ?v?nement au Br?sil ou en Ha?ti par exemple. <>, a fait remarquer Marie Sofonie Louis.

Au niveau culturel et en termes de diversit?, les Occidentaux s’adaptent plus ou moins bien, selon la journaliste. <>, a-t-elle confi? ? l’?mission Panel Magik de ce jeudi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.