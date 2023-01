Mideline Phelizor ? la Nouvelle-Orl?ans pour repr?senter Ha?ti ? Miss Univers

The content originally appeared on: News Americas Now

Repr?sentante d’Ha?ti ? Miss Univers 2022, Mideline Phelizor s’est rendue ce mercredi 4 janvier en Louisiane (USA), pour prendre part ? la comp?tition qui se d?roule jusqu’au 14 janvier, date de la grande finale. <>, a ?crit la native d’Anse-?-Veau sur Instagram. Par ailleurs, on peut continuer ? voter pour Mideline Phelizor ? travers l’application Miss Ha?ti au plus tard ce 6 janvier. Le premier vote est gratuit et les autres sont payables par carte de cr?dit. Sabine D?sir, directrice nationale de Miss Ha?ti, l’organisation qui d?signe la candidate du pays ? Miss Univers, invite les Ha?tiens ? continuer ? supporter Mideline. Il faut que les gens comprennent l’importance de repr?senter Ha?ti sur la sc?ne internationale, surtout avec la situation actuelle du pays >>, explique l’ancienne Miss Vid?omax. <>, poursuit-elle. Mideline Phelizor est dipl?m?e en Sciences Juridiques. Premi?re Dauphine ? Miss Monde Ha?ti en 2018, elle a repr?sent? Ha?ti ? Miss Supranational en Pologne o? elle est sortie avec le prix Top Mod?le Cara?bes. Le 12 ao?t 2022, elle a remport? la couronne de Miss Ha?ti au Cap-Ha?tien et du coup le droit de repr?senter Ha?ti ? Miss Univers 2022.

