Les Assises économiques des Outre-mer, c’est ce mardi

Un événement 100% digital à suivre ” en live “, gratuitement et sans inscription, depuis les sites internet des Assises et de ses partenaires média • PHOTO J-M.E./FRANCE-ANTILLES

Ce mardi 6 décembre à partir de 9 heures, heure de Métropole, Ouest-France et plusieurs partenaires, dont France-Antilles, organise les Assises économiques des Outre-mer sur le thème “Entreprendre ensemble”. Un rendez-vous 100% digital.

L’économie des Outre-mer est tournée vers l’Hexagone, les pays voisins, les bassins régionaux. Pour se développer, l’Outre-mer ne peut pas reposer que sur ” l’entre-soi ” des affaires. Alors pour commercer et négocier au loin avec les uns ou au plus près avec les autres, l’entreprendre ensemble est primordial. Il s’agit de renforcer les connexions entre les marchés, les adapter aux contextes locaux, nationaux, internationaux. Tout en pensant un développement économique au service des territoires sans desservir leur environnement. D’où l’urgence d’une transition énergétique et d’une promotion de la production et l’innovation locales. Pour y parvenir, quelles nouvelles sources de financement sont mobilisables pour créer de la richesse et rassurer les investisseurs ?

Pour en débattre, les Assises proposeront une journée de débats et de témoignages. Parmi ceux-ci, une table ronde Tourisme, en duplex depuis la Guadeloupe organisée par France-Antilles, sur le thème

“Voyager sans dénaturer : les nécessaires innovations du secteur touristique” et un focus sur la zone Antilles-Guyane.

