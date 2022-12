Les artisans vous attendent au Karibe ce mardi 20 d?cembre

The content originally appeared on: News Americas Now

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a indiqu? Max E. Chauvet, ? la conf?rence de lancement de la foire. Il dit esp?rer que le public fera l’effort pour venir encourager les artisans. Aujourd’hui plus que jamais, l’artisanat ha?tien m?rite d’?tre accompagn?, a estim? M. Chauvet, qui rappelle que la foire est un moyen de booster la production locale et, ? un degr? moindre, l’?conomie. Pourtant, les troubles sociopolitiques de cette ann?e ne sont pas sans cons?quences sur les artisans. <>, a souhait? la patron du Nouvelliste. De son c?t?, la ministre de la Culture et de la Commucation a soulign? l’importance d’un tel ?v?nement pour les artisans et pour la culture ha?tienne. <>, a d?clar? Emmelie Proph?te Milc?, rappelant au passage le calvaire des artisans de Noailles en proie ? la violence arm?e ? Croix-des-Bouquets durant cette ann?e.<>, a soutenu la ministre. Pr?s de 12 maisons ont ?t? br?l?es en moins d’une semaine, mettant plus de 20 familles en situation de sinistr?s. Plus de 200 d?plac?s et une quinzaine de personnes sont tu?s, dont 7 dans la seule journ?e du 17 octobre 2022 au village artistique de Noailles. Cette ann?e, gr?ce aux partenaires, les artisans seront totalement pris en charge par rapport aux ann?es pr?c?dentes. Ils ne paieront aucun frais, ils recevront de la nourriture pendant la journ?e et toute une assistance pour la mise en place de l’?v?nement, a indiqu? Frantz Duval, r?dacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. <>, sont les partenaires qui ont permis la r?alisation cette f?te de l’artisanat ha?tien. <>, a pr?cis? Frantz Duval, rappelant que les enfants de moins de dix ans, comme toujours, pourront entrer gratuitement avec un adulte ou leur professeur. L’ambassadeur de Ta?wan en Ha?ti, Wen-jiann KU, a exprim? la satisfaction de son pays comme partenaire dans la r?alisation d’Artisanat en f?te depuis ses d?buts. <>, a d?clar? le diplomate.

