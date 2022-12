Kenson D?SIR : le journaliste sportif faiseur de bijoux

The content originally appeared on: News Americas Now

Quand il ne parle pas de basketball, de tennis ou de football au micro, Kenson D?sir s’attelle ? plier l’or ? sa volont? ou ? enseigner les techniques d’?criture journalistique et de basketball ? ses ?tudiants dans l’une des salles du Centre de formation en communication et administration (ISNAC), ? l’Avenue Charles Summer, ? Port-au-Prince. C’est sa fa?on ? lui d’exister comme professionnel et mari. Sa fa?on ? lui de compenser son salaire de journaliste sportif qui ne suffit pas.

<>, mart?le l’actuel secr?taire g?n?ral de l’association ha?tienne de presse sportive (ASHAPS), mari? depuis bient?t 9 mois (le 19 mars 2022).

Perfection Bijouterie. C’est dans cet atelier sis ? la rue des Miracles que le natif de Delmas, marteau en mains accomplissait ses propres miracles avec l’or. Avant que l’ins?curit? qui s?vit au bas de la ville de Port-au-Prince ne le pousse ? prendre la poudre d’escampette. Il cherche ? pr?sent un nouveau local pour tout reloger et continuer ? vivre cette autre passion qui lui vient de son oncle. Tout recommencer avec un nom tout aussi nouveau : <>.

<>, avoue l’orf?vre n? le 1e mai 1987, sans fausse modestie.

L’histoire. L’autre passion de Kenson Desir qui a us? ses jeans sur les bancs de l’?cole Normale Sup?rieure de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti, ? Port-au-Prince. Une passion qu’il a pens? d?s le d?part qui allait beaucoup contribuer dans son travail de journaliste sportif. C’est pourquoi il a choisi de marcher dans les pas de Patrice Dumont, son mod?le. P?p? a lui aussi ?tudi? l’histoire et la g?ographie ? l’ENS.

<>, explique l’ancien ?l?ve du Lyc?e Toussaint Louverture qui appr?cie le travail des chroniqueurs sportifs tels que : Philippe Vorbe, Bermahn Gay, Raymond Jean Louis et Gilot Jean ?douard.

Le sport par amour, l’ex-pr?sentateur des ?missions Stade Pacific sur Radio et T?l? Pacific a fait ses premiers pas de chroniqueurs sportifs en 2008, ? Radio Triomphe, une ancienne radio communautaire de Delmas, ville de l’arrondissement de Port-au-Prince. Avant de rouler sa bosse dans d’autres m?dias de la capitale dont Signal FM pour l’Euro 2012, Ha?ti Info Plus en 2012, T?l? Soleil pour le Mondial 2014, Le journal Le National et Radio T?l? Pacific en 2015. <>, reconnait l’ex-collaborateur de Kimberly Pierre. Avec ce dernier, l’actuel responsable de la section sportive de la Radio T?l? Audience avait form? dans le temps un duo de renom dans le milieu de la presse sportive ha?tienne : le fameux (Ken&Kim).

Des chemins parcourus depuis 14 ans, le fan du basketteur am?ricain Lebron James et du joueur de tennis espagnol Rafael Nadal pense qu’il n’est pas encore au bout de sa destin?e. Contribuer ? changer les conditions de vie et la perception de la soci?t? ha?tienne des journalistes sportifs, c’est l’un de ses objectifs les plus chers.

<>, souhaite l’une des t?tes pensantes de <>, ce film documentaire r?alis? en 2018, qui a mis l’accent sur des faits importants qui jalonnent l’histoire de la Coupe du monde depuis la gen?se de cette comp?tition en 1930.

Mondial 2022 : Kenson d?sir que Br?sil remporte la comp?tition

Une 6e ?toile sur le maillot de Vinicius ! Kenson D?sir souhaite que le Mondial de Qatar soit Br?silien, le 18 d?cembre 2022. La Sele??o apr?s 20 ans, pourquoi ?

<>, avoue-t-il.

Une ?quipe favorite comme l’Allemagne qui ne passe pas la phase de poules, l’Argentine de Leo Messi battue par l’Arabie Saoudite, l’Espagne sortie en huiti?mes de finale par le Maroc, pour l’analyste sportif, cette 22e grand-messe du football est riche en surprises.

<>, avance-t-il tout en saluant les r?sultats des s?lections telles que le Maroc, le Japon et la Cor?e du Sud.