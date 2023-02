« Je ferai tout pour que l’US Robert reste en R1 »

The content originally appeared on: News Americas Now

Interview. Guy-Michel Nisas, entraîneur de l’US Robert football (Régional 1)

Propos recueillis par C.G.

Guy-Michel Nisas • CG.

Libre depuis son retrait de la Samaritaine, Guy-Michel Nisas a pris la succession de Marcel Gibon sur le banc d’une équipe de l’US Robert en difficulté. Un nouveau défi pour celui qui a remporté plusieurs titres aux commandes du Club Franciscain, du Golden Lion ou encore de la Samaritaine. Samedi, au bout de la première phase de championnat, il débutait par une victoire face au RC Saint-Joseph (1-0)

Pour votre premier match, vous obtenez la

victoire, quelles sont vos impressions ?

Très bonnes, et je tiens à saluer Marcel

Gibon, j’ai connu cette situation il y a un an et je lui souhaite

de vite retrouver un club. Deuxièmement on avait 11 matchs à jouer,

et il ne faut surtout pas perdre des points, qui plus est à

domicile où il faut en gagner un maximum. Ça a bien démarré. Dans

le contenu, au niveau du jeu, on a vu de bonnes choses mais c’est

encore fragile puisque c’est une équipe qui est aussi…