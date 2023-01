Jazz à la Pointe : « Ramener le jazz et les musiques locales à leur vraie place ! »

The content originally appeared on: News Americas Now

Nicolas Lossen, musicien et créateur de Jazz à la Pointe

Propos recueillis par Clo.M.

Le concept Jazz à la Pointe est proposé sur le site de Pointe Faula, au Vauclin. • PHOTO DR

Après un moment difficile à passer avec les restrictions sanitaires autour du Covid, Jazz à la Pointe reprend, ce samedi, ses concerts gratuits sur la plage de la Pointe Faula au Vauclin. Rencontre avec le créateur du concept : Nicolas Lossen.

Rappelez-nous quels étaient les objectifs de

Jazz à la Pointe…

J’ai créé Jazz à la Pointe en août 2013, parce

que je présentais régulièrement mes spectacles en Martinique et à

l’étranger, mais je n’avais pas souvent l’occasion de jouer là où

j’ai grandi, au Vauclin. J’ai proposé mon concept à la mairie, et

elle nous a soutenus. L’idée leur a plu, et d’année en année nous

avons pu présenter de plus en plus de concerts. Toujours avec la

volonté d’offrir des opportunités de diffusion aux acteurs de la

culture en Martinique, tout en stimulant l’activité des sites où

nous nous implantons. J’avais aussi en tête de ramener le jazz et

les musiques locales à leur vraie place : dans la rue, financés par

la communauté donc gratuitement accessibles à tous.