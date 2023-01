The content originally appeared on: News Americas Now

Le 2 octobre dernier a eu lieu ? Boston, dans l’?tat du Massachusetts, la grande premi?re du long m?trage, <>. ?crit par le sc?nariste Brunir Olivier Shackelton et r?alis? par Karm-Syndia, ce film met en vedette Nad?ge Telfort, Betty Bella Lemite, Jean Laplante, Chris Jason Laplante, Vanessa Azemar, Esmeralda Sully, et Brunir Olivier Shackelton.

Le film s’ouvre sur un ton ? la fois festif et tragique : l’enterrement de vie de gar?on de Ralph Guy Alexandre (Brunir Shackelton) avec musique, gags et strip-tease, et la mort de sa fianc?e par accident de la circulation. Apr?s ce d?but tonitruant, le film ralentit pour peindre la morosit? de Ralph. Photographe ? succ?s, il parait prendre peu de plaisir lors de ses s?ances de prise de photos, surtout qu’elles suscitent chez lui des flash-back de sa d?funte ch?rie.

De l’autre c?t?, un peu plus tard, Christ?le Mondavi (Nad?ge Telfort) traverse elle aussi une p?riode sombre ? cause de l’absence de son mari, Robert Mondavi (Jean Laplante), un militaire d?ploy? en Afghanistan. La m?lancolie de Christ?le va empirer quand Robert d?cide de rejoindre une mission des forces sp?ciales am?ricaines au Kowe?t.

Deux histoires parall?les de chagrin, mais qui se rencontrent, car Robert a demand? ? Ralph, son meilleur ami, de passer du temps avec Christ?le pour l’aider ? endurer sa solitude. Ralph restera-t-il cette ?me honorable qui, malgr? sa propre affliction, doit essayer par sa pr?sence d’?gayer la femme de son ami ? Christ?le, qui supporte p?niblement sa solitude forc?e dont la fin reste incertaine, restera-t-elle fid?le ? ses voeux matrimoniaux ?

Le suspense va rebondir, plus tard, quand Ralph tombe amoureux de Joanne Jean-Charles (Betty Bella Lemite), la meilleure amie de Christ?le. Quelle sera l’attitude de la femme de Robert pendant un d?ner avec le nouveau couple? L’amiti? entre Christ?le et Joanne va-t-elle perturber la relation amoureuse entre Ralph et Joanne ? Que dire de celle entre Ralph et Christelle ? Il a retrouv? l’amour, alors qu’elle continue ? se morfondre dans le cafard. Qu’arrivera-t-il ? Robert ?

Ces questions, et leurs r?solutions qui font surgir d’autres questions, accrochent l’int?r?t du spectateur jusqu’au d?nouement final.

Le sc?nariste, Brunir Shackleton, mise sur des situations conflictuelles entre les protagonistes, notamment entre Ralph et Christ?le, Christ?le et Joanne, et m?me Christ?le et Robert. Cependant, une exploitation plus pouss?e de ces situations rendraient le film beaucoup plus ?mouvant et la trame plus percutante, ce qui donnerait aux acteurs une grande latitude pour d?montrer une gamme vari?e d’?motions.

<> brille par ses qualit?s techniques gr?ce ? une cin?matographie superbe et une sonorisation impeccable. Les acteurs, tant principaux que secondaires, livrent une performance ?quilibr?e. Nad?ge Telfort, confirmant son statut de grande dame du cin?ma ha?tien, rehausse la qualit? du film par sa pr?sence imposante et sa performance cristalline. Karm-Syndia, la jeune r?alisatrice aux multiples talents du film, a livr? un produit fini qui n’a rien ? envier aux productions hollywoodiennes.

Nous esp?rons que l’?quipe de Cin?lions continuera son chemin en se renfor?ant pour nous offrir des projets les uns plus ambitieux que les autres. La haute qualit? de la r?alisation et du marketing d?montre un potentiel ?vident pour sortir le cin?ma ha?tien de son amateurisme coutumier.