Féminicide au Gros-Morne : “Une vie brisée trop tôt”

Les faits se sont déroulés ce mercredi 1er février, vers 23h30, devant le domicile de la victime alors qu’elle rentrait d’une répétition de Carnaval. • JEAN-MARC ETIFIER

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une jeune femme âgée de 38 ans a été tuée par balles au Gros-Morne, quartier Tracée. Son ex-compagnon, contre lequel elle avait déjà porté plainte pour violence, est soupçonné d’être le meurtrier. Hier matin, les proches de Marie Camille Relouzat, hébétés et abattus, ne comprennent pas comment ce drame a pu avoir lieu.

Le 6 janvier dernier, Marie Camille Relouzat avait

fêté son 38e anniversaire sur la terrasse de la maison familiale.

“Ce jour-là, on devait se voir mais, avec nos emplois respectifs,

cela n’a pas été possible”, raconte son frère Patrick, une

casquette vissée sur la tête et le visage en nage. Finalement, il

ne reverra plus jamais sa sœur. La jeune femme a été tuée ce

mercredi 1er février vers 23h35, devant son domicile du Gros-Morne,

vraisemblablement par son ex-compagnon. Blessée par balles à

l’abdomen et au dos, elle avait été transportée en urgence absolue

par l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 972. Malgré

l’intervention rapide des pompiers du Service Territorial

d’Incendie et de Secours, son décès avait été constaté à son

arrivée à l’hôpital.

Au lendemain des faits, un immense chagrin règne

sur le quartier de la Tracée, là où Marie Camille Relouzat habitait

et avait grandi. En haut de la pente menant à sa maison, des

marques au fluo réalisées quelques heures plus tôt par les

gendarmes signalent les impacts de balle. Entourée de deux

policiers municipaux et…