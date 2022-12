” Faire grandir le futsal martiniquais “

The content originally appeared on: News Americas Now

Philippe Armède, président de la Futsal Académie Martinique

Philippe Armède • C.M

Le championnat de futsal a joué sa première phase et Philippe Armède, président de la Futsal Académie Martinique (FAM), nous livre ses sentiments sur cette première partie de championnat, mais également sur la discipline en général.

Quel bilan faites vous à l’issue de cette

première phase de championnat ?

Le bilan ne correspond pas à notre statut. Il

y a une nette amélioration sur le plan humain et la cohésion de

groupe. Néanmoins, les résultats sportifs ne suivent pas. Il est

important de garder la tête froide en prenant en considération le

contexte. Nous sortons d’une crise sanitaire, nous sommes un club

qui louons nos infrastructures en dehors de notre commune de

rattachement. Il est donc très difficile pour nous de développer

notre identité de club et surtout de la pérenniser. Nous sommes en

bonne voie pour que cela change car la ville de Rivière-Salée nous

apporte de plus en plus de soutien dans nos démarches et nos

projets. Pour l’instant, cela conduit à un renouvellement perpétuel

de notre effectif à chaque saison et cela rend le travail compliqué

pour nos entraîneurs. Il faut du temps pour trouver une harmonie et

des automatismes entre les joueurs.

Le recrutement est-il à la hauteur ?

Le recrutement avait été fait pour anticiper

cela mais certains joueurs ont eu peur de se jeter à l’eau au

dernier moment et ont préféré rester au foot à 11. Cette saison, la

FAM a décidé d’être une fois de plus, précurseur dans sa volonté de

se spécifier dans la discipline en ne recrutant…