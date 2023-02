« En 2023, le cancer n’est plus du tout une fatalité »

The content originally appeared on: News Americas Now

Les docteurs Ciprian Draganescu, Marie-Emma Dubo-Léotin, Clarisse Joachim et Patrick Escarmant ont reçu le Prix Moris. • DR

La plateforme régionale d’oncologie de Martinique (GIP PROM) a rassemblé médecins, associations et publics lors de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Le thème de cette année, « Pour des soins plus justes », visait à célébrer le progrès notamment dans l’accès aux soins.

Chaque année en Martinique, 1583 nouveaux cas de

cancers sont diagnostiqués et 730 personnes en décèdent. Pour

autant, « En 2023, cette maladie n’est plus du tout une

fatalité, il y a des solutions, des avancées, des traitements mais

il y a aussi des ambitions », a insisté Guy-Albert

Rufin-Duhamel. La Martinique, c’est aussi « une population de

11 000 à 18 000 personnes ayant eu un cancer et encore vivantes,

des cancers que l’on a encore mais que l’on aurait pu éviter comme

ceux de l’estomac ou du col de l’utérus », a-t-il précisé,

tout en rappelant la nécessité du dépistage et de l’hygiène de

vie.

La Journée du 4 février a réuni des acteurs de la

prévention et du soin, et le public venu nombreux lors de

conférences-débats sur plusieurs thématiques comme le chlordécone,

le cancer de la prostate, les femmes, les progrès et innovations,

l’après-cancer, les bons réflexes.