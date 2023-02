Compteurs numériques, un chantier aux enjeux multiples

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Ericka Morjon

e.******@ag******.fr

164 000 compteurs numériques ont déjà été installés. • PHOTO EDF

Avec 75 % des abonnés équipés, EDF Martinique a bien avancé sur le déploiement des compteurs numériques. Un chantier dont l’impact économique est réel, et un nouvel équipement qui offre de nombreux atouts.

Europe, Chine, États-Unis, Canada, révolution

numérique oblige, « ce nouveau compteur s’inscrit dans une

dynamique mondiale », souligne Thierry Landry, chef de projet

appui opérationnel déploiement compteur numérique chez EDF. En

Martinique, la mise en place des nouveaux compteurs a débuté par

une phase expérimentale avec 1 000 unités, en 2015. Il

s’agissait d’abord de vérifier la robustesse des équipements et

leur plus-value réelle. Puis est venue la phase de test, avec 30

000 compteurs, en 2016. Enfin, le déploiement généralisé a commencé

en 2019. « Nous avons 200 000 abonnés particuliers et

professionnels, donc 200 000 compteurs à changer. Aujourd’hui, nous

en sommes à environ 75 % du déploiement avec 164 000 compteurs

installés et cela devrait se terminer en 2024. » Un changement

de compteur totalement gratuit pour le client et qui ne change rien

au contrat initial.

Créer de l’activité