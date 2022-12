Bilan de l’Observatoire communautaire des services VIH en Ha?ti

The content originally appeared on: News Americas Now

<>, a d?clar? la directrice des donn?es de Housing Works, Mme Joanne Isidor, le samedi 29 novembre 2022, ? l’h?tel El Rancho. En Ha?ti, le nombre de personnes en interruption de soins th?rapeutiques repr?sente pr?s de la moiti? du nombre de personnes nouvellement inscrites au traitement au cours des trois derni?res ann?es, souligne l’enqu?te. ? partir des donn?es r?colt?es, l’Observatoire souligne que dans certaines cliniques, les patients s?ropositifs nouvellement diagnostiqu?s ont une visite de suivi dans un mois (23%) ou trois mois (16%). Ce qui augmente le risque qu’ils abandonnent les soins. De plus, 65 % des patients ont d?clar? parcourir de longues distances pour se rendre ? une clinique, bien que 47 % d’entre eux disent qu’il existe des cliniques plus proches. L’enqu?te, appuy?e par le Programme national de lutte contre le sida du minist?re de la Sant? publique, r?v?le que <> Et l? o? la question s’aggrave : <> Une personne sous antir?troviraux (ARV) qui arr?te les soins m?dicaux se met en danger. Lorsqu’elle retourne ? ses m?dicaments, son syst?me immunitaire est d?grad?. Aussi court-elle un grand risque, reconna?t l’Observatoire du forum de la soci?t? civile que l’Organisation de d?veloppement et de lutte contre la pauvret? (ODELPA) coordonne avec les autres membres de l’OCSEVIH en collaboration avec Housing Works. Le bilan de l’OCSEVIH rapporte que <> Afin qu’il n’y ait pas de d?perdition, l’Observatoire estime que les services de sant?, ainsi que les biens, et programmes doivent ?tre disponibles et en quantit? suffisante. Par-del? l’aspect de disponibilit?, il met l’accent sur le c?t? abordable et l’acc?s aux installations, aux biens et services de sant? sans discrimination. Le nombre de services d?di?s au VIH/SIDA visit?s dans le cadre de cette enqu?te, rappelle madame Isidor, est de 65 institutions ou sites de soins dans les trois d?partements g?ographiques du pays : Ouest, Artibonite et Nord. Dans cette collecte de donn?es, ont r?pondu aux questions des enqu?teurs : 62 responsables d’?tablissements ; 2,219 patients, dont 1 835 PVVIH ; 49 infirmi?res ; 6 groupes de discussion et 45 entretiens individuels dans la communaut?. <>, plaide l’Observatoire. Dans le m?me ordre d’id?es, <> Cheminant dans cette logique, <> ? la clinique m?dicale Bethesda de Vaudreuil, apr?s que l’?quipe ait plaid? pour la r?duction du temps d’attente, elle a embauch? une nouvelle travailleuse sociale. Responsabiliser la communaut? rel?ve de l’?thique Pour l’Observatoire, <> Aussi, les r?ponses les plus r?ussies ? la pand?mie du sida incluent-elles toujours les gens dans l’?quation. Responsabiliser les gens dans les affaires de la communaut? rel?ve de l’?thique. Dans des assises auxquelles ont pris part diverses institutions (MSPP, PEPFAR, ONUSIDA, PANOS, RHJS, O’Neill Institute), pour ne citer que celles-l?, l’Observatoire a attir? l’attention sur une question capitale : celle du pouvoir. Pour l’Observatoire, <> En canalisant l’?nergie du pouvoir dans cette direction, l’Observatoire comprend que ces actions renforcent la capacit? de la soci?t? civile, permettent aux leaders communautaires de prendre des d?cisions qui correspondent ? la r?alit? de la communaut?. Pour la repr?sentante de l’ODELPA, Soeurette Policar Monjoie, <>

