Bientôt une labellisation pour protéger et valoriser notre miel martiniquais ?

Des travaux pourraient débuter prochainement pour identifier « une abeille qui conviendrait à notre écosystème ». • PHOTO BOZ

Sur notre île, les apiculteurs, en partenariat avec le Parm et le PNRM, travaillent à la caractérisation du miel martiniquais, dans le but, à terme, d’obtenir un label de type AOC, AOP ou bien IGP. Un moyen de faire reconnaître le produit tant au niveau local qu’international.

Fin octobre dernier, une délégation de 26 membres

du syndicat des apiculteurs martiniquais, de représentants du Pôle

agroressources et de recherche de Martinique (Parm) et du Parc

naturel régional de Martinique (PNRM) se sont rendus en Corse pour

visiter les ruchers de l’île de beauté. L’objectif était d’en

apprendre le plus possible sur l’appellation d’origine protégée

(AOP) Miel de Corse obtenue en 2000 (le premier en Europe), afin

d’en reproduire un schéma adapté à notre île.

« Nous souhaitions comprendre le processus

qui avait été mené pour avoir cette labellisation. Le syndicat

corse nous a montré la voie », explique Patrice Persia,

apiculteur professionnel au Robert et président du syndicat des

apiculteurs martiniquais.

150 tonnes produites chaque année

Car depuis quatre ans, cette structure travaille

sur un projet en partenariat avec le Parm et le PNRM qui vise à

caractériser les miels de Martinique. Une manière de valoriser ce

produit « de niche » qui a déjà…