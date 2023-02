529 Florin pa un caha di swafel a bira noticia internacional

The content originally appeared on: News Americas Now

Con haci Husticia cu dos interes opuesto den crisis mundial?



Temporada di Carnaval na Hulanda ta crea un reto huridico

Kico ta aceptabel den tempo di Carnaval, ta e pregunta clave

ORANJESTAD(AAN)—Loke a pasa na Hulanda den temporada di Carnaval, por parce un asunto di menos peso.

Sinembargo, hopi bez ta den e situacionnan special cu por presenta den bida di ser humano, preguntanan cu hende no kier haci su mes y trabounan cu generalmente ta dedica na asuntonan di “mas peso”, ta resalta.

Na Hulanda un grupo di Carnaval a dicidi na duna expresion na e tempo di alegria y gozo, cu na hopi ocasion a duna motibo pa hende puntra su mes, te con leu por uza Carnaval como midi pa hustifica loke ta pasa.

Cuanto trago ta permisibel durante un fiesta di Carnaval? Te con leu hende por distancia di costumber y regla di tur dia den su alegria?

Generalmente hopi hende tin problema pa atende cu loke por pasa den Carnaval a base di razonamento normal y hustificacion cu no tin motibo y no por tin motibo ora papia di Husticia, ta wordo busca.

Si resulta cu e dos partidonan cu ta enfrenta otro den e caso aki, mester topa dilanti Huez, kico Husticia lo dicidi?

Un grupo di carnaval na Hulanda a dicidi cu e ta invita hende den un aviso publica pa bin tuma “brandhout” resto di madera uza cu ta yuda crea candela pa produci calor.

Ora personanan acudi na e sitio indica, nan ta ricibi un cahita di swafel.

Ariba su mes ta chistoso cu un hende ta conclui cu realmente un swafel tambe ta produci candela.

Mayoria di hende, of practicamente tur hende, a hari. Pero un cabayero no por a hari y a presenta su mes como uno di e tantisimo miembronan di comunidad Hulandes cu den e crisis mundial actual, no tin placa pa cumpra materia cu nan mester pa deshaci di friu den nan cas.

Despues di a cubri un distancia di 128 kilometer pa haya “brandhout” pa yuda baha e peso cu atende cu clima friu ta produci, e conductor di e vehiculo a keda presenta cu un cahita di swafel.

E no por a mustra gratitud pero a splica cu mester duna su persona 529 Euro cu tabata su gasto pa asisti e persona cu a pidi pa e bay busca e cargamento cu mester a yuda soluciona e peso financiero cu material pa subi temperatura den cas, ta produci.

Awor e ta exigi pago di e placa cu el a gasta pero e grupo di Carnaval no ta dispuesto pa paga.

Hende lo puntra su mes pakico e homber no a realisa cu por tabata un chasco? Pero tambe por puntra pakico e mester a puntra su mes cu ta trata di un wega di Carnaval si ta costumber cu companianan di construccion ta duna asistencia na hende sin recurso.

Den Carnaval un pregunta ta nace. Un pregunta cu semper a existi na tanto ocasion pero cu hende tin problema pa resolve.

Kico ta limite di loke ta permisibel of no permisibel como conducta den temporada di Carnaval?

Esaki ta e pregunta cu mester contesta ora ta pone e suceso den balansa di Husticia cu mester midi e ansia di un pober pa evita un gasto y e deseo di un grupo pa diverti den tempo di Carnaval, sin mira loke e resultado lo ta pa otro.

Husticia ta enfrenta un reto si e caso resulta dilanti Huez.

